Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий создание Нацкомиссии, которая будет заниматься регуляцией работы в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

Что предусматривает закон

Создание в Украине независимого регулятора в сфере коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

Прозрачную процедуру отбора членов регуляторного органа.

Действующие члены регулятора будут продолжать исполнять обязанности до истечения срока, после чего состоится конкурс.

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Чем будет заниматься регулятор

определять населенные пункты без фиксированного интернета, мобильной связи и мониторить предоставление таких услуг;

осуществлять государственный надзор за деятельностью операторов/провайдеров и поставщиков почтовых услуг;

осуществлять внесудебное урегулирование споров между потребителями и операторами/провайдерами, а также внесудебное урегулирование споров по доступу к инфраструктуре;

накладывать регуляторные обязательства на поставщиков электронных коммуникационных услуг со значительным рыночным влиянием;

применять административно-хозяйственные санкции.

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Сами говорят

В сообщении на сайте Минцифры отмечают, что подписание этого закона является еще одним важным шагом на пути к интеграции и вхождению Украины в Единый цифровой рынок ЕС, поскольку сфера электронных коммуникаций является основой для развития цифровых услуг.

Единый цифровой рынок с ЕС даст Украине новые возможности доступа к онлайн-рынкам и е-услугам стран ЕС. Упростит присоединение к единым правилам для свободного трансграничного распространения онлайн-услуг и платежей.Также закон закладывает фундамент для начала надлежащего функционирования с 2022 Закона Украины «Об электронных коммуникациях», выполнения обязательств по Соглашению об ассоциации в данной сфере и интеграции в Единый цифровой рынок ЕС, — говорится в сообщении.

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