К всемирному Дню радио редакция Mediasat cделала небольшой дайджест со ссылками на самые интересные и популярные материалы о радио, опубликованные на нашем сайте.

Интервью

Борис Скуратовский – летописец истории украинского радио

В этом интервью вы сможете поближе познакомиться с нашим автором Борисом Скуратовским. Борис – основатель и владелец портала ProRadio.оrg.ua, автор и переводчик текстов о телевидении и радиовещании, по сути «ходячая энциклопедия» истории украинского радио. В материале — самые интересные факты из его биографии и творческого пути.

Как устроиться диджеем на радио и продержаться там десять лет: советы новичкам от украинского ведущего Игоря Белышева

Если задаться вопросом – как выглядит «идеальный ведущий», то получить на него ответ можно лишь взглянув на выпуски новостей с Игорем Белышевым. В Запорожье это имя известно почти каждому, кто смотрит местные телеканалы, а в столице – каждому редактору, кто хотел его заполучить в качестве ведущего на свою программу.

Уникальный тембр голоса Игоря многим знаком еще с 1990-х – тогда он только начинал работать на местных радиостанциях в качестве диджея. В целом на радио он трудился около 10 лет и очень хорошо запомнился слушателям под псевдонимом Егор Пистолетов.

Историческая персона

Гульельмо Маркони: от телеграфа до радио

Многие спорят о том, кто же все-таки создал радио? Маркони один из претендентов на роль «отца радиовещания». В этой статье Mediasat рассказывает историю итальянского изобретателя.

Реджинальд Фессенден – отец первой развлекательной радиопередачи

Безо всякого сомнения, вам неоднократно приходилось слышать горячие споры о том, кто же изобрёл радио, а возможно – даже участвовать в них. Гульельмо Маркони, Никола Тесла, Генрих Герц – имена этих великих учёных-изобретателей, которых принято считать отцами радио, на слуху у всех.

Впрочем, далеко не все эти имена широко известны каждому. Многие из них остались как бы «за кадром» и обычно не упоминаются в привязке к изобретению и становлению радио. Во всяком случае – в массовом сознании. И одно из таких имён – Реджинальд Обри Фессенден. Канадский и американский изобретатель, внёсший огромный вклад в развитие радио на раннем этапе.

Что еще