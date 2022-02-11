YouTube презентовал планы на 2022 год — в частности сервис планирует внедрить функцию покупок из видео, использование NFT и будет дальше развивать формат коротких вертикальных видео (Shorts).

Shorts

YouTube продолжит развивать формат коротких вертикальных видео — Shorts. Для авторов контента платформа планирует добавить новые способы редактирования таких роликов и возможность добавлять комментарии. Сами создатели контента, как отмечают в YouTube, смогут отвечать на комментарии с помощью тех же коротких видеороликов.

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Покупка товаров из видео

В ноябре прошлого года команда YouTube уже тестировала функцию покупок из видео. В 2022 компания обещает уже внедрить эту возможность для Shorts, обычных видео и прямых эфиров. Также специалисты работают над изучением других способов реализации товаров на площадке.

NFT

Представители компании уверены, что в использовании NFT есть огромный потенциал. Также YouTube усилит работу в направлении развития метавселенной — в первую очередь компания хочет обратить внимание на игры.

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Что еще

Также в YouTube должна появиться функция, которая поможет пользователю взаимодействовать с включенным на телевизоре видео.

Один из способов сделать это — использовать устройство, которое всегда находится под рукой: ваш телефон. Вскоре мы представим зрителям новый способ использовать свои телефоны во время просмотра YouTube на телевизоре, чтобы читать или оставлять комментарии, делиться видео с друзьями. Следите за нашими новостями. — сообщают в блоге компании.

Кроме того, сервис планирует внедрить сортировку комментариев — с привязкой к определённому моменту в видео.

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