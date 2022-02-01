На расширенной медиаплощадке «Суспільного» будут публиковаться эксклюзивные влоги, уникальные съемки с репетиций и бекстейджей конкурсантов, самые яркие моменты из поездок украинской делегации на конкурс, прямые эфиры и первые эмоции участников после выступлений.

Что произошло

«Суспільне» запустили YouTube-канал и подкаст о Евровидении. Таким образом, команда расширяет медиаактив «Суспільне Євробачення» — площадка, цель которой масштабировать интерес к Украине и украинским исполнителям в мире через освещение Нацотбора и непосредственно конкурса Евровидения.

Какой контент будет опубликован

Эксклюзивные влоги, уникальные съемки с репетиций и бекстейджей конкурсантов, самые яркие моменты из поездок украинской делегации на конкурс, прямые эфиры и первые эмоции участников после выступлений – все это поклонники конкурса смогут найти на новом YouTube-канале и подкасте «Суспільного».

Слушатели подкаста «Вотсап, Eurovision» «Суспільного Євробачення» найдут для себя тематические новости и их обсуждение, общение с участниками Нацотбора и другие истории о конкурсе. Подкасты можно будет послушать на таких платформах как Google Podcasts, SoundCloud, Apple и Anchor, Radio Public, Pocket Casts. Первый разговор — с финалистом Нацотбора Барлебеном, уже доступен для прослушивания.

Сами говорят

«Собственный подкаст «Суспільного» «Вотсап, Eurovision» для тех, кто ежегодно следит за самым популярным песенным конкурсом в Европе и хочет знать больше о том: кто они — финалисты Нацотборов, как меняется жизнь украинских артистов до и после Евровидения? Обо всем этом наша ведущая Анна Тульева будет говорить в эксклюзивных интервью с украинскими исполнителями, а еще – Анна будет делиться собственным опытом как участница украинской делегации на конкурсе и будет рассказывать об атмосфере закулисок”, – рассказывает менеджер подкастов «Суспільного» Дмитрий Афанасьев.

«Я невероятно рада, что влоги Евровидения найдут теперь свой дом, где их будут ждать, комментировать и репостить. Для меня новый ютуб Евровидения — это, прежде всего, мотивация снимать больше, лучше, подробнее. Нас ждет много крутых проектов, и я буду рада рассказывать в них о Евровидении, музыке, артистах и ​​истории, которые не оставят равнодушными», — рассказывает ведущая влога о Евровидении Анна Тульева.

Что еще

На диджитал-платформе «Суспільного» продолжает работать сайт Национального отбора Украины на Евровидение, официальные фейсбук-страница и инстаграмм-профиль отбора.

Также мы писали о том, что «Суспільнe» будeт работать на современной японской технике.