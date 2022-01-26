25 января Общественный вещатель Украины получил партию современной техники, которую предоставила Япония в рамках грантового договора.

Как сообщает пресс-служба «Суспільного», специализированное оборудование японского производства позволит выпускать программы в HD-качестве из четырех разных студий, объединенных в общую сеть – с обеспечением записи, монтажа и трансляций специальным control room.

Я чрезвычайно счастлив и горжусь участием Японии в модернизации оборудования и систем НСТУ, потому что исходя из нашего опыта обеспечения беспристрастной и нейтральной подачи новостей гражданам Японии, такие компании как НСТУ, ее контент, обеспечиваемый благодаря высококачественному оборудованию и помещениям, очень важны, — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.

С указанным грантом связан и другой проект – техническая помощь японского агентства международного сотрудничества «Джайка» (JICA). Так, с 2017 года Япония обучает медиаспециалистов работать с новым телевизионным оборудованием и производить программы.

Сегодня мы подводим итог первой фазы сотрудничества с представителями NHK и JICA. Это было продолжительное пятилетнее сотрудничество. Мы разрабатывали процессы, как освещать новости в случае чрезвычайных ситуаций, создавали контент для детей, учились у опытных японских коллег. Очень благодарны правительству Японии, Японскому общественному вещателю за поддержку и опыт, — подчеркнул Председатель правления «Суспільного» Николай Чернотицкий.

На координационной встрече представители «Суспільного», JICA и японской телерадиовещательной корпорации NHK обсудили достижения и следующие общие шаги.

Напомним, 18 апреля 2019 между правительствами Японии и Украины заключено соглашение, благодаря которому японская сторона предоставила грант в 230 миллионов японских иен на приобретение телевизионного оборудования.