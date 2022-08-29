Вторник, 30 августа, 2022

Ericsson полностью покинет Россию до конца года

НовостиТелекомТехнологии

Представительство шведской компании на территории России впервые было открыто 140 лет назад.

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson закроет до конца года представительство в России и сократит всех сотрудников. Как сообщает Коммерсант, компания может выделить сервис поддержки в самостоятельное юрлицо, учредителями которого станет менеджмент.

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Наибольшие проблемы после ухода Ericsson могут начаться у российских операторов связи из-за нехватки компонентов для базовых станций. В частности, речь идёт о МТС и Tele2, которые в последние годы были крупнейшими заказчиками компании.

Ericsson и Nokia были крупнейшими поставщиками оборудования для мобильных сетей в России. Доля финской компании составляла 30-40%, доля шведской – около 20%.

Ранее мы сообщали, что Dell Technologies полностью ушла из России.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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