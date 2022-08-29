Ericsson полностью покинет Россию до конца года

Представительство шведской компании на территории России впервые было открыто 140 лет назад.

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson закроет до конца года представительство в России и сократит всех сотрудников. Как сообщает Коммерсант, компания может выделить сервис поддержки в самостоятельное юрлицо, учредителями которого станет менеджмент.

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Наибольшие проблемы после ухода Ericsson могут начаться у российских операторов связи из-за нехватки компонентов для базовых станций. В частности, речь идёт о МТС и Tele2, которые в последние годы были крупнейшими заказчиками компании.

Ericsson и Nokia были крупнейшими поставщиками оборудования для мобильных сетей в России. Доля финской компании составляла 30-40%, доля шведской – около 20%.

Ранее мы сообщали, что Dell Technologies полностью ушла из России.