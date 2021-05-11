Китай намерен дать свой ответ проекту Илона Маска Starlink. Для этого было создано специальное государственное предприятие, которое займется запуском интернет-спутников, передает Ferra.ru.

Конкурент Starlink

В качестве китайского конкурента Starlink была выбрана молодая компания China Satellite Network Group. О ее структуре не сообщается пока ничего, более того, у компании даже нет собственного веб-сайта.

Однако планы Китая на China Satellite Network Group масштабные: компания должна запускать в космос на низкую околоземную орбиту спутники для предоставления интернет-услуг в любой точке планеты.

Собственно, такая же цель и у Starlink. Однако, в отличие от китайской компании. не запустившей еще ни единого спутника, созвездие Starlink насчитывает уже более 1,5 тысячи космических аппаратов.

Завод по производству спутников

В феврале китайский оператор услуг спутниковой связи Taizhou Xingkong получил от местного регулятора разрешение на реализацию проекта по производству коммерческих спутников.

Для этих целей будет построен первый китайский завод по производству коммерческих спутников. Строительство первого производственного комплекса планируют завершить уже в октябре текущего года, его проектная мощность позволит производить по 500 спутников в год.

Что у Starlink

Как известно, на сегодня орбитальная группировка SpaceX насчитывает более 1500 космических аппаратов. Этого количества достаточно для выполнения плана относительно 1584 аппаратов на высоте 550 км и обеспечения приличного глобального покрытия.

Спутниковый интернет Starlink доступен в Северной Америке, Канаде, Великобритании, Западной Германии и Австралии. Предзаказ возможен также в Индии, однако компании предварительно необходимо урегулировать споры с местной организацией.

Бóльшая часть населения планеты, по словам Илона Маска, получит доступ к высокоскоростному интернету Starlink уже к концу текущего года. При этом сам интернет ускорится примерно до 300 Мбит/с, а задержка снизится примерно до 20 мс.