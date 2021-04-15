Starlink продолжает расширять зону бета-тестирования высокоскоростного спутникового интернета по всему миру. Сейчас возможность воспользоваться услугами компании появилась у жителей некоторых регионов Австралии, сообщает Advanced Television.
Starlink в Австралии
Спутниковый интернет Starlink стал доступен в некоторых частях Австралии. Бета-тестирование стартовало в сельских районах штата Виктория и южной части штата Новый Южный Уэльс.
Стоимость обслуживания составляет 139 австралийских долларов (почти 3000 грн) в месяц. Оборудование обойдется пользователю в 709 австралийских долларов (15,2 тыс. грн), а доставка — 100 австралийских долларов (2100 грн). Кроме того, предварительно необходимо внести залог в размере месячной платы.
Что не так со Starlink в Индии
Помешать развертыванию спутникового интернета Starlink в Индии может Форум широкополосной связи Индии (BIF), представляющий такие компании как Amazon, Facebook, Google, Hughes і Microsoft. Организация направила индийскому регулятору запрос с просьбой блокировать деятельность Starlink в стране.
По мнению противодействующей стороны, регулятору необходимо блокировать предпродажу бета-версии спутникового интернета Starlink, поскольку компания, якобы, не имеет соответствующей лицензии и разрешения властей на деятельность в Индии.
Какой сейчас охват у Starlink
Как известно, бета-тестирование спутникового интернета Starlink компания SpaceX начала в еще в октябре прошлого года в Северной Америке. В январе зона тестирования была расширена на Канаду и Великобританию, немного позже к проекту присоединилась еще и Западная Германия. Теперь стало известно о бета-тестах в Австралии и, несмотря на трудности, компания все же предлагает предварительный заказ жителям Индии.
Илон Маск к концу текущего года пообещал обеспечить скоростным спутниковым интернетом Starlink большую часть населения нашей планеты. При этом сам интернет ускорится примерно до 300 Мбит/с, а задержка снизится примерно до 20 мс.
Что касается Украины, покрытие нашей страны спутниковым интернетом в этом году в планы SpaceX не входило. На сайте компании говорится, что для нас подключение интернета Starlink предусмотрено в 2022 году.