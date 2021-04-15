Starlink продолжает расширять зону бета-тестирования высокоскоростного спутникового интернета по всему миру. Сейчас возможность воспользоваться услугами компании появилась у жителей некоторых регионов Австралии, сообщает Advanced Television.

Starlink в Австралии

Спутниковый интернет Starlink стал доступен в некоторых частях Австралии. Бета-тестирование стартовало в сельских районах штата Виктория и южной части штата Новый Южный Уэльс.

Стоимость обслуживания составляет 139 австралийских долларов (почти 3000 грн) в месяц. Оборудование обойдется пользователю в 709 австралийских долларов (15,2 тыс. грн), а доставка — 100 австралийских долларов (2100 грн). Кроме того, предварительно необходимо внести залог в размере месячной платы.

В ближайшие месяцы, говорят в компании, услуга появится и в других регионах страны. Также сообщается, что на данный момент Starlink принимает заказы на предварительное бронирование от потенциальных пользователей в Индии. Однако с этим у компании есть некоторые трудности.

Что не так со Starlink в Индии

Помешать развертыванию спутникового интернета Starlink в Индии может Форум широкополосной связи Индии (BIF), представляющий такие компании как Amazon, Facebook, Google, Hughes і Microsoft. Организация направила индийскому регулятору запрос с просьбой блокировать деятельность Starlink в стране.

По мнению противодействующей стороны, регулятору необходимо блокировать предпродажу бета-версии спутникового интернета Starlink, поскольку компания, якобы, не имеет соответствующей лицензии и разрешения властей на деятельность в Индии.

BIF акцентирует внимание на том, что у Starlink нет собственных станций наземной связи в Индии, а также разрешений от ISRO и Департамента телекоммуникаций (DoT) на использование спутниковой частоты. В связи с вышеперечисленными факторами, утверждает организация, компания Илона Маска «не соответствует действующим руководственным принципам» и не имеет права предлагать свои услуги в стране.