Развертывание интернета Starlink в Индии, запланированное на 2022 год, может и не состояться. Против предварительного заказа услуг компании в стране выступил Форум широкополосной связи (Broadband India Forum), сообщает India Today.

Что произошло

В ноябре прошлого года Илон Маск в своем Twitter намекнул, что технология Starlink доберется до Европы в феврале-марте 2021 года, в чем мы могли убедиться на примере Великобритании и Западной Германии. В Индии бета-тестирование было запланировано на 2022 год. Однако теперь развертывание спутникового интернета в этой стране оказалось под вопросом.

Помешать планам Маска может Форум широкополосной связи Индии (BIF), представляющий такие компании как Amazon, Facebook, Google, Hughes і Microsoft. Организация направила индийскому регулятору запрос с просьбой блокировать деятельность Starlink в стране.

Кому и как помешал Starlink

Президент BIF Т. Рамачдран обратился к Регулирующему органу Индии в области телекоммуникаций (TRAI) и Индийской организации космических исследований (ISRO) с просьбой «вмешаться для защиты честной конкуренции и выполнения действующих политических и нормативных требований».

По мнению противодействующей стороны, регулятору необходимо блокировать предпродажу бета-версии спутникового интернета Starlink, поскольку компания, якобы, не имеет соответствующей лицензии и разрешения властей на деятельность в Индии.

Форум широкополосной связи акцентирует внимание на том, что у Starlink нет собственных станций наземной связи в Индии, а также разрешений от ISRO и Департамента телекоммуникаций (DoT) на использование спутниковой частоты. В связи с вышеперечисленными факторами, утверждает организация, компания Илона Маска «не соответствует действующим руководственным принципам» и не имеет права предлагать свои услуги в стране.

SpaceX ситуацию пока никак не прокомментировала. С конца февраля компания предлагает предзаказ бета-версии Starlink в Индии с депозитом $99.

Какой сейчас охват у Starlink

Как известно, бета-тестирование спутникового интернета Starlink компания SpaceX начала в еще в октябре прошлого года в Северной Америке. В январе зона тестирования была расширена на Канаду и Великобританию, а недавно к проекту присоединилась еще и Западная Германия.

Илон Маск к концу текущего года пообещал обеспечить скоростным спутниковым интернетом Starlink большую часть населения нашей планеты. При этом сам интернет ускорится примерно до 300 Мбит/с, а задержка снизится примерно до 20 мс.

Что касается Украины, покрытие нашей страны спутниковым интернетом в этом году в планы SpaceX не входило. На сайте компании говорится, что для нас подключение интернета Starlink предусмотрено в 2022 году.

На сегодня SpaceX успешно отправила на орбиту уже 23 партии спутников Starlink. Вместе с тем, одна и та же ступень ракеты-носителя Falcon 9 была возвращена на Землю девятый раз.