SpaceX запустила очередную партию спутников Starlink. Каждый такой запуск приближает нас к моменту, когда спутниковый интернет от Starlink, Oneweb или SES будет доступен в любом регионе планеты. Многие страны уже сейчас ведут переговоры с этими компаниями, в том числе и Казахстан.

Starlink и много-много спутников

Вчера, передает Интерфакс-Украина, SpaceX отправила в космос уже 25-ю партию спутников Starlink. 60 космических аппаратов были запущены с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде в 12:34 по времени Восточного побережья США (19:34 по Киеву).

Предыдущий запуск состоялся 24 марта. К слову, в марте SpaceX отправила в космос целых четыре партии спутников Starlink: 4, 11, 14 и 24 марта. При этом одна и та же ступень ракеты-носителя Falcon 9 была возвращена на Землю 9 раз.

Сейчас орбитальная группировка SpaceX насчитывает более 1400 космических аппаратов. В скором времени она достигнет количества, необходимого для выполнения плана относительно 1584 аппаратов на высоте 550 км и обеспечения приличного глобального покрытия.

Как это связано с KazSat-2

Каждый новый шаг таких крупных группировок как Starlink, Oneweb и SES существенно приближает момент, когда спутниковый интернет будет доступен в любом уголке нашей планеты. Как раз в пользу таких технологий Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана решило отказаться от собственного спутника.

Как известно, казахстанский аппарат KazSat-2 был запущен в 2011 году. В 2024 году он должен выйти из строя, и изначально планировалось, что его заменит KazSat-2R. Однако в феврале ведомство сообщило, что проект по созданию новго спутника свернули.

Объясняется такое решение тем, что спутниковые группировки нового поколения смогут обеспечить Казахстану куда большую скорость интернета, нежели собственная система. Кроме того, отказ от KazSat-2R, говорили в министерстве, сэкономит стране миллиарды тенге.

Кто даст Казахстану интернет

Как сообщает Sputnik Казахстан, на данный момент Министерство цифрового развития ведет переговоры со Starlink, Oneweb и SES касательно замены KazSat-2 и предоставления спутникового интернета 1 200 казахстанским селам.

Еще в прошлом месяце ведомство договорилось о тестировании интернета OneWeb на территории республики. На онлайн-встрече с CEO OneWeb Нилом Мастерсоном было принято решение о реализации в казахстане пилотного проекта OneWebDemo.

Технологические возможности OneWeb будут использованы для обеспечения интернетом жителей отдаленных регионов страны. Как отмечал министр цифрового развития Багдат Мусин, «связь будет практически везде».