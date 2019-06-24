Ланет предупредил пользователей о мошенниках, выманивающих данные платежных карт от лица компании. Провайдер уточнил на своей странице в Facebook, что никогда не запрашивает подобную информацию.

Согласно данным, абоненты пожаловались, что получали подозрительные сообщения якобы от Ланет. Злоумышленники просили оценить работу компании, после чего запрашивали данные банковских карт.

В свою очередь провайдер предупредил, что такие данные не собирает. Все коммуникации с клиентами Ланет проводит посредством официального сайта, пользовательского кабинета и соцсетей.

При этом в компании просят абонентов обращать внимание на странные URL-адреса и в случае подозрения связываться с представителями Ланет по телефону.

Напомним, недавно Ланет запустил новую услугу, которая объединяет широкополосный домашний Интернет и мобильную связь от lifecell.

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