Сеть Ланет обеспечила бесперебойный доступ в интернет для 90% абонентов

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Обеспечение бесперебойного доступа в интернет является приоритетом для Сети Ланет. Поэтому провайдер продолжает делать все возможное, чтобы обеспечить стабильность сервиса для удовлетворения потребностей абонентов.

Благодаря внедрению источников бесперебойного питания (ИБП), Сеть Ланет обеспечила бесперебойный доступ в интернет для 90% своих абонентов. Об этом 2 июля сообщил директор Сети Ланет Мариан Ивасюк.

Установка источников бесперебойного питания позволяет при перебоях в электроснабжении избежать проблем с доступом к Всемирной сети и обеспечивает стабильную работу линий связи.

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Сеть Ланет стремится обеспечить бесперебойный доступ в интернет для своих абонентов во всех регионах Украины. Вот некоторые данные относительно уровня обеспечения ИБП в разных областях и городах:

Винницкая, Волынская, Киевская, Ивано-Франковская области: 100%.

Киев: 98%.

Ровенская область: 91%.

Хмельницкая область: 86%

Каменец-Подольский: 43%.

Ивано-Франковск: 31%.

Калуш: 17%.

Итак, Сеть Ланет установила источники бесперебойного питания (ИБП), что позволяет ей обеспечивать бесперебойный доступ в интернет для 90% своих абонентов. Этого удалось добиться благодаря систематической работе провайдера по внедрению надежных технологий. Обеспечение бесперебойного доступа в интернет имеет большое значение для пользователей, особенно на фоне постоянных российских ракетных ударов по территории Украины.

Сеть Ланет является одним из ведущих поставщиков услуг интернета и кабельного телевидения в Украине. Она была основана в 2005 году. Сегодня компания быстро развивается и получает все большую популярность среди пользователей. Штаб-квартира Сети Ланет находится в Киеве. Также у компании есть контакт-центры в Белой Церкви, Каменце-Подольском и Ровно.

Ранее мы сообщали, что в марте в результате утреннего ракетного удара пострадал офис и автомобили Сети Ланет.