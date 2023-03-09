В результате утреннего ракетного удара пострадал офис и автомобили интернет-провайдера «Ланет»

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9 марта, в ходе утреннего обстрела Киева, один из осколков российской ракеты попал во двор на территории Святошинского района. В результате этого инцидента пострадало имущество и офис интернет-провайдера «Ланет», который находится в этом дворе. Об этом оператор сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Известно, что в результате обстрела сгорел один автомобиль компании, а еще один получил повреждения. Однако всё интернет-оборудование осталось целым, и никто из сотрудников «Ланета» не пострадал.

Основатель компании, Виктор Мазур, подтвердил dev.ua, что российский террористический удар нанёс ущерб имуществу и офису «Ланета».

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«Прилёт был возле офиса “Ланет”. Сгорели наш автобус и автомобиль, выбило стекло на первом этаже. Но всё хорошо. Компания работает», – рассказал он.

Также он сообщил, что в результате обстрела оператор понес значительные убытки. По его словам, их точную сумму пока не подсчитали, но ожидается, что она составит около 400-500 тысяч гривен.

На данный момент, несмотря на инцидент, «Ланет» продолжает работать в обычном режиме, сеть функционирует на 100%.

Ранее мы сообщали, что «Ланет» подключил свою сеть к спутниковому интернету Starlink.