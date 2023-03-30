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«Подозрительный номер»: Vodafone защитит абонентов от мошеннических звонков и SMS

НовостиТелеком
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По словам представителей Vodafone, услуга «Подозрительный номер» является составляющей стратегии компании по поддержке своих абонентов в борьбе с мошенниками и злоумышленниками. Она позволит абонентам более безопасно пользоваться мобильной связью.

Оператор мобильной связи Vodafone предложил своим абонентам новую услугу «Подозрительный номер». Она защитит их от звонков и SMS с номеров, которые используют мошенники и злоумышленники. В то же время сервис позволит блокировать звонки и сообщения от пользователей услуги на потенциально опасные номера.

Сейчас мошенники активно используют разнообразные схемы для получения доступа к банковским счетам и персональным данным пользователей. Среди наиболее распространенных методов – фишинг, фейковые розыгрыши и попытки кражи финансовой информации через звонки и сообщения.

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Сервис «Подозрительный номер» оповестит пользователя о всех попытках звонков и SMS с подозрительных номеров или на подозрительные номера через SMS-сообщение. Это позволит своевременно реагировать на попытки мошенничества и заблокировать нежелательные звонки и SMS. Для выявления номеров, которые могут быть потенциально опасными, Vodafone использует собственные алгоритмы и инструменты анализа Big Data.

Подключить услугу можно за символическую цену – 50 копеек в день для абонентов с предоплатой и 15 гривен в месяц для контрактных абонентов. Кроме того, с активацией этой услуги абоненту бесплатно подключается сервис «Сохранение номера» — он позволит защитить номер от несанкционированного перенесения в другую мобильную сеть.

Активировать новую услугу можно в приложении My Vodafone или через USSD-комбинацию 2071#.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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