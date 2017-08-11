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Пока мировой рынок телевизоров обеспокоен ситуацией с общими объёмами продаж, которые, по прогнозам, уже второй год подряд будут снижаться, самое время обратить внимание на самые прибыльные сегменты данного рынка.

Речь идёт о моделях с большой диагональю экрана, а также о передовых технологияхтаких, как OLED, квантовая точка, и HDR, каждая из которых помогает увеличить показатели средней цены продажи и прибыли производителей.

В соответствии с прогнозами, в 2017 году доходы от продаж OLEDтелевизоров вырастут на 71% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а годовой рост в секторе телевизоров составит 31%, согласно данным IHS Markit. В 2017 целый ряд брендов, в частностиSony, включили в линейки своих телевизоров модели, в которых использована технология OLED, присоединившись таким образом к LG Electronicsглавному стороннику OLED.

В 2016 году доля продаваемых телевизоров стоимостью в 1 000 долларов и выше составила 5%, но более 20% в долларах. Главным образом, это обусловлено ростом доли продаваемых 4К-телевизоров (в особенностис большой диагональю), в то время как показатели розничной продажи моделей премиумкласса оставались в целом стабильными, не влияя на средний рост.

В сегменте телевизоров стоимостью 1 000 долларов и выше доля OLEDтелевизоров существенно возросла за последние восемь кварталовс 2,4% в первом квартале 2015 до 13,8% в первом квартале 2017.

Делая прогноз, в агентстве IHS Markit предрекают рост объёмов продаж OLEDтелевизоров с 723 000 в 2016 году до 6,6 миллиона в 2021.

Тем не менее, изза очень высокой средней цены продаж OLEDтелевизоров, доля моделей стоимостью 1 000 долларов и выше достигнет своего пика в 59% в 2019 году, а затем начнёт снижаться по причине начала поставки на рынок ЖКтелевизоров (которые также будут стоить дорого).

Средняя цена совместимого OLED-телевизора в 2017 году по итогам 2017 года составит по прогнозам 2 247 доллара, что в шесть раз выше средней цены среднестатистического ЖКтелевизора и в три раза выше средней цены телевизора с диагональю 50 дюймов и выше.

Впрочем, появление телевизоров с поддержкой технологии квантовой точки позволило ЖК телевизорам занять более выгодные позиции в конкурентной борьбе с OLEDмоделями высоких ценовых категорий.

Согласно прогнозам, доля ЖКтелевизоров с поддержкой технологии квантовой точки по итогам 2017 года составит 4% от общего количества поставок ЖКтелевизоров, а в 2021 году достигнет 15%, обогнав поставки OLED-телевизоров. Ведущие позиции в сегменте ЖКтелевизоров с поддержкой технологии квантовой точки принадлежат компании Samsung, на долю которой в первом квартале 2017 года приходилось 90% поставок телевизоров данной категории.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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