Пока мировой рынок телевизоров обеспокоен ситуацией с общими объёмами продаж, которые, по прогнозам, уже второй год подряд будут снижаться, самое время обратить внимание на самые прибыльные сегменты данного рынка.

Речь идёт о моделях с большой диагональю экрана, а также о передовых технологиях – таких, как OLED, квантовая точка, 4К и HDR, каждая из которых помогает увеличить показатели средней цены продажи и прибыли производителей.

В соответствии с прогнозами, в 2017 году доходы от продаж OLED—телевизоров вырастут на 71% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а годовой рост в секторе 4К—телевизоров составит 31%, согласно данным IHS Markit. В 2017 целый ряд брендов, в частности – Sony, включили в линейки своих телевизоров модели, в которых использована технология OLED, присоединившись таким образом к LG Electronics – главному стороннику OLED.

В 2016 году доля продаваемых телевизоров стоимостью в 1 000 долларов и выше составила 5%, но более 20% в долларах. Главным образом, это обусловлено ростом доли продаваемых 4К-телевизоров (в особенности – с большой диагональю), в то время как показатели розничной продажи 4К моделей премиум—класса оставались в целом стабильными, не влияя на средний рост.

В сегменте телевизоров стоимостью 1 000 долларов и выше доля OLED—телевизоров существенно возросла за последние восемь кварталов – с 2,4% в первом квартале 2015 до 13,8% в первом квартале 2017.

Делая прогноз, в агентстве IHS Markit предрекают рост объёмов продаж OLED—телевизоров с 723 000 в 2016 году до 6,6 миллиона в 2021.

Тем не менее, из—за очень высокой средней цены продаж OLED—телевизоров, доля моделей стоимостью 1 000 долларов и выше достигнет своего пика в 59% в 2019 году, а затем начнёт снижаться по причине начала поставки на рынок 8К ЖК—телевизоров (которые также будут стоить дорого).

Средняя цена 4К совместимого OLED-телевизора в 2017 году по итогам 2017 года составит по прогнозам 2 247 доллара, что в шесть раз выше средней цены среднестатистического ЖК—телевизора и в три раза выше средней цены телевизора с диагональю 50 дюймов и выше.

Впрочем, появление телевизоров с поддержкой технологии квантовой точки позволило ЖК телевизорам занять более выгодные позиции в конкурентной борьбе с OLED—моделями высоких ценовых категорий.

Согласно прогнозам, доля ЖК—телевизоров с поддержкой технологии квантовой точки по итогам 2017 года составит 4% от общего количества поставок ЖК—телевизоров, а в 2021 году достигнет 15%, обогнав поставки OLED-телевизоров. Ведущие позиции в сегменте ЖК—телевизоров с поддержкой технологии квантовой точки принадлежат компании Samsung, на долю которой в первом квартале 2017 года приходилось 90% поставок телевизоров данной категории.

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