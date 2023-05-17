LG Display будет поставлять OLED-панели для телевизоров Samsung

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Три источника сообщили о том, что южнокорейская компания LG Display, возможно, уже в этом квартале начнёт поставлять компании Samsung Electronic первоклассные телевизионные панели. Это будет осуществляться в рамках сделки, которая должна помочь убыточному производителю плоских экранов стать прибыльным.

Уже в течение следующего года в LG Display планируют поставить два миллиона единиц панелей, а в последующие два года увеличить объёмы поставок до трех и пяти миллионов соответственно. Об этом Reuters сообщили два источника, которые непосредственно знакомы с данным вопросом. На начальном этапе компания Samsung будет, вероятно, получать 77″ и 83″ телевизионные панели типа Белый OLED (WOLED).

Факт заключения данного соглашения указывает на то, что компания Samsung стремится расширить объём производства телевизоров с экранами на органических светодиодах (OLED) класса High End. Это происходит на фоне усиления конкуренции с китайскими производителями в сегменте моделей более низкого класса. OLED-панели стоят почти в пять раз дороже, чем жидкокристаллические дисплеи (LCD).

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Благодаря данному соглашению Samsung может обойти компанию Sony, которая сегодня является вторым по величине поставщиком OLED-телевизоров в мире.

Samsung Electronics, являющаяся крупнейшим поставщиком телевизоров в мире, внедряет технологию OLED несколько медленнее, чем её конкуренты из другой южнокорейской компании – LG Electronics. В компании объясняют задержку тем, что данная технология лучше подходит для небольших устройств – таких, как смартфоны и планшеты. Частично из-за высокой стоимость панелей.

Для компании LG Display поставки двух миллионов OLED-панелей станут важным источником дохода на сумму не менее 1.5 миллиарда долларов США. Это примерно 20-30% от общей производственной мощности крупноразмерных OLED-панелей. По мнению аналитиков, соглашение с Samsung выведет производственные линии компании на полную мощность.