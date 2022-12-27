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Революционное открытие: OLED-телевизоры получат более яркие экраны

НовостиТехнологии
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Благодаря революционному улучшению технологии производства панелей в скором времени могут появиться новые OLED-телевизоры с более яркими экранами.

Что произошло

В компании Universal Display (UDC – один из крупнейших производителей OLED-материалов) утверждают, что преследуют цель уже к концу 2024 года коммерциализировать производство фосфоресцентных синих излучателей. Они могут появиться в лучших моделях 4К-телевизоров или мониторах с супер высокой детализацией изображения. Об этом говорится в публикации FlatpanelsHD.

Чтобы было понятнее, стоит отметить, что красный, зеленый и синий излучатели являются одними из ключевых компонентов OLED-дисплеев. При чем производители панелей используют излучатели двух типов: флуоресцентные и фосфоресцентные.

Внутренняя световая эффективность фосфоресцентных излучателей (PHOLED) может достигать отметки 100%, тогда как показатели внутренней эффективности гораздо менее ярких флуоресцентных аналогов способны достигать около 25%.

Красные и зелёные фосфоресцентные излучатели уже некоторое время используются в OLED-панелях. Однако до сих пор производителям не удавалось создать стабильные синие излучатели PHOLED.

Компания UDC, известная как поставщик компонентов для BOE, LG Display и Samsung Display, уже несколько лет активно работает над разработкой стабильных синих PHOLED. И, кажется, наконец-то приблизилась к этапу серийного производства этого долгожданного компонента.

По информации корейской газеты ETNews, факт разработки подтвердил вице-президент UDC Майк Гек.

OLED имеет яркое будущее

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Уже в скором времени компания UDC планирует перейти к производству на синих PHOLED. Эта новость свидетельствует о том, что уже в ближайшие годы мы станем свидетелями еще большего всплеска производства OLED-телевизоров с поддержкой HDR.

Информация о новой разработке появилась вскоре после сообщения о планах компании LG Display начать использовать технологию микролинз для повышения яркости своих телевизоров на 20% – примерно до 1200 нит.

И хотя проблема постепенного выгорания экранов все еще оставляет некоторые сомнения в долговечности OLED-телевизоров, эти две технологические разработки должны гарантировать, что они станут лучшим выбором для видеофилов.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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