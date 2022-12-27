Революционное открытие: OLED-телевизоры получат более яркие экраны

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Благодаря революционному улучшению технологии производства панелей в скором времени могут появиться новые OLED-телевизоры с более яркими экранами.

Что произошло

В компании Universal Display (UDC – один из крупнейших производителей OLED-материалов) утверждают, что преследуют цель уже к концу 2024 года коммерциализировать производство фосфоресцентных синих излучателей. Они могут появиться в лучших моделях 4К-телевизоров или мониторах с супер высокой детализацией изображения. Об этом говорится в публикации FlatpanelsHD.

Чтобы было понятнее, стоит отметить, что красный, зеленый и синий излучатели являются одними из ключевых компонентов OLED-дисплеев. При чем производители панелей используют излучатели двух типов: флуоресцентные и фосфоресцентные.

Внутренняя световая эффективность фосфоресцентных излучателей (PHOLED) может достигать отметки 100%, тогда как показатели внутренней эффективности гораздо менее ярких флуоресцентных аналогов способны достигать около 25%.

Красные и зелёные фосфоресцентные излучатели уже некоторое время используются в OLED-панелях. Однако до сих пор производителям не удавалось создать стабильные синие излучатели PHOLED.

Компания UDC, известная как поставщик компонентов для BOE, LG Display и Samsung Display, уже несколько лет активно работает над разработкой стабильных синих PHOLED. И, кажется, наконец-то приблизилась к этапу серийного производства этого долгожданного компонента.

По информации корейской газеты ETNews, факт разработки подтвердил вице-президент UDC Майк Гек.

OLED имеет яркое будущее

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Уже в скором времени компания UDC планирует перейти к производству на синих PHOLED. Эта новость свидетельствует о том, что уже в ближайшие годы мы станем свидетелями еще большего всплеска производства OLED-телевизоров с поддержкой HDR.

Информация о новой разработке появилась вскоре после сообщения о планах компании LG Display начать использовать технологию микролинз для повышения яркости своих телевизоров на 20% – примерно до 1200 нит.

И хотя проблема постепенного выгорания экранов все еще оставляет некоторые сомнения в долговечности OLED-телевизоров, эти две технологические разработки должны гарантировать, что они станут лучшим выбором для видеофилов.