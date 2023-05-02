Этот OLED-экран можно заполнять жидкостью, создавая тактильные кнопки

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Исследователи из Университета Карнеги-Меллона экспериментируют с перспективными OLED-панелями будущего. Они могут изменять свою физическую форму, имитируя тактильные кнопки для ввода текста. Об этом пишет Techspot.

Технология предусматривает использование миниатюрных гидравлических насосов, перекачивающих жидкость и управляемых отдельно друг от друга. При необходимости их можно включать или выключать, подобно пикселям на экране.

Это уже не первый случай, когда учёные пытаются найти подобное решение. Однако эта разработка может стать самым совершенным вариантом, поскольку все остальные оказались достаточно громоздкими.

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В настоящее время уже создана рабочая модель толщиной менее пяти миллиметров, которая весит менее 40 граммов. После полной активации кнопки поднимаются на пять миллиметров. При этом, по словам разработчиков, их прочность достаточна для того, чтобы выдержать прикосновения пользователя.

Команда исследователей показала несколько возможных сценариев использования разработки. Помимо использования в базовой клавиатуре, данная технология также может применяться для отображения чисел, значков или эмодзи. Разработчики также показали возможность использования такой панели в сочетании с традиционной OLED-панелью, что даёт возможность поднять части экрана.

Текст публикации команды по этому вопросу – «Flat Panel Haptics: Embedded Electroosmotic Pumps for Scalable Shape Displays» («Плоские сенсорные панели: встроенные электроосмотические насосы для дисплеев масштабируемых форм») для желающих узнать больше – теперь доступен для чтения в интернете.