UARU

UARU

Этот OLED-экран можно заполнять жидкостью, создавая тактильные кнопки

НовостиТехнологии
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Исследователи из Университета Карнеги-Меллона экспериментируют с перспективными OLED-панелями будущего. Они могут изменять свою физическую форму, имитируя тактильные кнопки для ввода текста. Об этом пишет Techspot.

Технология предусматривает использование миниатюрных гидравлических насосов, перекачивающих жидкость и управляемых отдельно друг от друга. При необходимости их можно включать или выключать, подобно пикселям на экране.

Это уже не первый случай, когда учёные пытаются найти подобное решение. Однако эта разработка может стать самым совершенным вариантом, поскольку все остальные оказались достаточно громоздкими.

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В настоящее время уже создана рабочая модель толщиной менее пяти миллиметров, которая весит менее 40 граммов. После полной активации кнопки поднимаются на пять миллиметров. При этом, по словам разработчиков, их прочность достаточна для того, чтобы выдержать прикосновения пользователя.

Команда исследователей показала несколько возможных сценариев использования разработки. Помимо использования в базовой клавиатуре, данная технология также может применяться для отображения чисел, значков или эмодзи. Разработчики также показали возможность использования такой панели в сочетании с традиционной OLED-панелью, что даёт возможность поднять части экрана.

Текст публикации команды по этому вопросу – «Flat Panel Haptics: Embedded Electroosmotic Pumps for Scalable Shape Displays» («Плоские сенсорные панели: встроенные электроосмотические насосы для дисплеев масштабируемых форм») для желающих узнать больше – теперь доступен для чтения в интернете.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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