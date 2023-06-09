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Оператор спутникового телевидения Viasat возобновил вещание тематических каналов Viasat

НовостиТелевидение
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Viasat возобновил вещание тематических каналов после их отключения в конце марта текущего года.

Спутниковый оператор Viasat сообщил о возобновлении вещания популярных тематических каналов. С 9 июня 2023 года абоненты DTH-оператора снова могут наслаждаться просмотром фильмовых каналов Viasat Kino, а также познавательных History, Explore, Nature и других.

«Все указанные каналы будут восстановлены в пакетах Viasat и доступны нашим клиентам», – говорится в сообщении оператора.

Напомним, что с 31 марта 2023 года фильмовые и познавательные каналы семейства Viasat были изъяты из пакетов оператора спутникового телевидения Viasat и других провайдеров во исполнение решения Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

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Позже компания «Виасат Украина» рассказала, что в ближайшем будущем планирует создать адаптированную украиноязычную версию каналов Viasat для украинских зрителей, чтобы удовлетворить их запросы и предпочтения.

5 июня мы сообщали, что Triolan одним из первых возобновил вещание каналов Viasat в своей телевизионной сети. Однако Национальный совет по телевидению и радиовещанию заявил, что Triolan поспешил в своих действиях.

Позже на сайте регулятора появился подробный материал, в котором объясняется, почему Национальный совет не рекомендует украинским операторам возобновлять вещание каналов Viasat.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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