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Для украинских зрителей создадут адаптированную версию каналов Viasat

НовостиТелевидение
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Компания «Viasat Украина» планирует адаптировать свои телеканалы для украинской аудитории. Об этом dev.ua сообщил генеральный директор компании Андрей Буренок.

По его словам, этот вопрос уже рассматривается в течение нескольких лет и будет реализован в ближайшем будущем. Однако точные сроки внедрения пока не определены.

Также Андрей Буренок подтвердил факт сделки между «Viasat Украина» и Viasat World. В настоящее время украинская компания полностью принадлежит британской, что подтвердят и изменения в государственном реестре. Напомним, что Viasat World владеет несколькими популярными телеканалами в Украине, такими как Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature, VIP Premiere, VIP Megahit, VIP Comedy, TV1000 East, TV1000 Action East и другие.

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CEO «Viasat Украина» также подчеркивает, что украинская компания не имеет никакого отношения к бизнесу в России, так же как и британские партнеры. Он добавил, что обе стороны просто покупают доступные на рынке продукты, но это никак не связано с бизнесом в России.

Локализация телеканалов с добавлением украиноязычной звуковой дорожки привлечет внимание новых зрителей, что позволит увеличить их общую аудиторию.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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