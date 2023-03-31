Спутниковый оператор Viasat отключает телеканалы семейства Viasat

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С 31 марта 2023 года каналы TV1000, TV1000 Action, TV1000 World Kino, ViP Comedy, ViP Megahit, Epic Drama, Viasat History, Viasat Explore и Viasat Nature будут исключены из пакетов оператора спутникового телевидения Viasat и других телевизионных провайдеров, которые работают на территории Украины. Решение об исключении было принято согласно решениям Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Отметим, что Viasat работает на удовлетворение потребностей клиентов и постоянно расширяет свои возможности. В качестве замены исключенных каналов, Viasat добавит новые эксклюзивные каналы, которые будут доступны в пакетах с апреля 2023 года.

В обновлённых пакетах Viasat появятся 8 фильмовых каналов, среди которых Cine+, Cine+ Hit HD, Cine+ Legend, Kinoliving, Kinowood, Hollywood HD, Наше любимое кино и Dizi. Также в пакеты будут добавлены 5 познавательных каналов, в том числе History 2, One Planet, Travel XP, Континент Е и National Geographic Wild, а также 1 детский канал – Cine+ Kids.

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«Viasat продолжает удовлетворять потребности своих клиентов в лучшем телевизионном контенте и увеличивать ассортимент пакетов с каждым годом. Новые каналы станут прекрасным дополнением для всех, кто ценит качественный телевизионный контент», – говорится в сообщении провайдера.

Добавим, что об удалении каналов Viasat уже заявили следующие провайдеры: Triolan, McLaut, Київстар ТБ и другие.

Напомним, ранее в компании «Виасат Украина» обещали, что в ближайшем будущем для украинских зрителей создадут адаптированную версию каналов Viasat.