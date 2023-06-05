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Triolan возобновил вещание каналов Viasat. В Нацсовете говорят – оператор поспешил

НовостиТелевидение
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5 июня Triolan возобновил работу фильмовых и познавательных телеканалов Viasat в своей сети. Об этом говорится в сообщении провайдера.

В настоящее время каналы добавлены в пакеты IPTV и аналогового кабельного ТВ. В скором времени они станут доступны абонентам услуг телевидения в цифровом формате и приложении Triolan TV.

Таким образом, абоненты Triolan вновь получили возможность просмотра следующих телеканалов: Epic Drama, Viasat Kino, Viasat Kino Action, Viasat Kino Comedy, Viasat Kino World, Viasat Explore, Viasat History и Viasat Nature.

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Впрочем, член Национального совета Украины по телерадиовещанию Максим Оноприенко считает, что Triolan и другие операторы несколько поспешили.

«Дело в том, что это не полноценная лицензия или регистрация, это временная регистрация на три месяца – в Эстонии существует такое себе временное разрешение, в период которого активно мониторят эфир, контент. Так вот, такая временная регистрация согласно ЗУ “О медиа” не дает права свободной ретрансляции на территории Украины. Данный субъект [Viasat, — ред.] в очередной раз ввел в заблуждение украинских провайдеров. Ожидайте официальной позиции Нацсовета. Но уже могу сказать, что провайдеры поспешили», – написал он в комментариях к одному из сообщений в телеграмм-канале «Телеком-кружок».

Напомним, 31 марта Triolan и другие украинские операторы платного телевидения исключили каналы Viasat из своих сетей в соответствии с решением Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. Позже мы анализировали, существует ли в Украине альтернатива каналам Viasat.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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