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Спутниковое мегаслияние: в SES подтвердили намерение объединения с Intelsat

НовостиСпутниковая связь
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В компании SES подтвердили информацию о ведении переговоров по слиянию с конкурентом – компанией Intelsat. Цель объединения – создание спутникового гиганта, способного лучше конкурировать с компанией миллиардера Илона Маска. Предполагаемая стоимость сделки – 10 миллиардов долларов.

Оператор спутниковой связи SES, расположенный в Люксембурге, подтвердил информацию касательно того, что действительно ведёт переговоры о возможном объединении с Intelsat. «Но на этом этапе не может быть уверенности в том, что транзакция состоится», – объяснили в компании.

В SES стремятся достичь соглашения с Intelsat уже в ближайшие недели. Согласно сообщению издания Bloomberg, сделка может оценить объединённый бизнес более чем в 10 миллиардов долларов с учётом долгов.

Рыночная стоимость компании SES составляет примерно 2.6 миллиарда евро (2.7 миллиарда долларов). Правительство Люксембурга является самым крупным акционером SES.

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Объединение поможет SES усилить свои позиции в то время, когда она сталкивается с новой конкуренцией. Планы Илона Маска и его коллеги-магната Джеффа Безоса запустить тысячи космических аппаратов на более низкие орбиты и накрыть Землю скоростной широкополосной связью подталкивают игроков традиционной спутниковой индустрии к слиянию.

Калифорнийская компания Viasat в 2021 году согласилась купить британскую компанию Inmarsat примерно за 4 миллиарда долларов деньгами и акциями. Французская компания Eutelsat Communications покупает OneWeb в рамках сделки по расчету акциями на сумму 3.4 миллиарда долларов. Ожидается, что сделка будет закрыта во втором или третьем квартале текущего года. Это позволит компании начать предлагать услуги скоростного интернета через спутник.

Компания Intelsat вышла из банкротства в феврале прошлого года, сократив свой долг в 16 миллиардов долларов наполовину.

Компания SES обеспечивает трансляцию видеоконтента различных вещателей. Она также обеспечивает предоставление услуг широкополосной связи для клиентов, находящихся вне зоны покрытия традиционных провайдеров услуг интернета, таких как круизные корабли и самолёты.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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