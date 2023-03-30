Спутниковое мегаслияние: в SES подтвердили намерение объединения с Intelsat

- Реклама -

В компании SES подтвердили информацию о ведении переговоров по слиянию с конкурентом – компанией Intelsat. Цель объединения – создание спутникового гиганта, способного лучше конкурировать с компанией миллиардера Илона Маска. Предполагаемая стоимость сделки – 10 миллиардов долларов.

Оператор спутниковой связи SES, расположенный в Люксембурге, подтвердил информацию касательно того, что действительно ведёт переговоры о возможном объединении с Intelsat. «Но на этом этапе не может быть уверенности в том, что транзакция состоится», – объяснили в компании.

В SES стремятся достичь соглашения с Intelsat уже в ближайшие недели. Согласно сообщению издания Bloomberg, сделка может оценить объединённый бизнес более чем в 10 миллиардов долларов с учётом долгов.

Рыночная стоимость компании SES составляет примерно 2.6 миллиарда евро (2.7 миллиарда долларов). Правительство Люксембурга является самым крупным акционером SES.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Объединение поможет SES усилить свои позиции в то время, когда она сталкивается с новой конкуренцией. Планы Илона Маска и его коллеги-магната Джеффа Безоса запустить тысячи космических аппаратов на более низкие орбиты и накрыть Землю скоростной широкополосной связью подталкивают игроков традиционной спутниковой индустрии к слиянию.

Калифорнийская компания Viasat в 2021 году согласилась купить британскую компанию Inmarsat примерно за 4 миллиарда долларов деньгами и акциями. Французская компания Eutelsat Communications покупает OneWeb в рамках сделки по расчету акциями на сумму 3.4 миллиарда долларов. Ожидается, что сделка будет закрыта во втором или третьем квартале текущего года. Это позволит компании начать предлагать услуги скоростного интернета через спутник.

Компания Intelsat вышла из банкротства в феврале прошлого года, сократив свой долг в 16 миллиардов долларов наполовину.

Компания SES обеспечивает трансляцию видеоконтента различных вещателей. Она также обеспечивает предоставление услуг широкополосной связи для клиентов, находящихся вне зоны покрытия традиционных провайдеров услуг интернета, таких как круизные корабли и самолёты.