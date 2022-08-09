Вторник, 9 августа, 2022

Американский и европейский спутниковые операторы ведут переговоры о слиянии

НовостиСпутниковая связь

Компания SES из Люксембурга и американская компания Intelsat ведут активные переговоры о возможном слиянии.

Как пишет издание Financial Times со ссылкой на трёх человек, знакомых с ситуацией, компании обсуждают структуру потенциального соглашения, которое должно помочь им вести конкурентную борьбу с Илоном Маском и продолжать собственное развитие на фоне растущих тенденций консолидации спутниковой индустрии.

В качестве примера такой консолидации приводится возможное соглашение о слиянии между французской компанией Eutelsat и британской OneWeb, информация о которой появилась в конце прошлого месяца.

Вместе с тем, компания Viasat находится на завершающей стадии приобретения британской компании Inmarsat в рамках сделки стоимостью 7.3 миллиарда долларов, которая, как ожидается, завершится к концу текущего года.

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В публикации Financial Times утверждается, что слияние SES и Intelsat позволит создать группу с годовым доходом около 4 миллиардов долларов. Издание также добавляет, что компания SES имеет рыночную капитализацию в 3.5 млрд евро и чистый долг в размере 3,6 млрд евро, тогда как Intelsat вышла из банкротства в начале этого года с долгом в 7 млрд долларов.

Издание Financial Times отмечает, что публикация о возможном слиянии появилась одновременно с обнародованием результатов финансовой деятельности SES по итогам первого полугодия. Представленные результаты свидетельствуют о том, что доход компании в первом полугодии составил 899 миллионов евро, что на 2.8% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Её скорректированный показатель EBITDA составил 545 миллионов евро (+0.1%), а скорректированная чистая прибыль – 168 миллионов евро (+10.6%). Однако базовый доход компании от предоставления услуг передачи видео в первом полугодии составил 501 миллион евро, что на 7% меньше, чем годом ранее.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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