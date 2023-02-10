Amazon получила разрешение на запуск более трех тысяч низкоорбитальных спутников для раздачи интернета

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8 февраля американская Федеральная комиссия по вопросам связи (FCC) одобрила план компании Amazon, предусматривающий запуск и эксплуатацию 3 236 спутников широкополосного доступа. Однако компания должна предпринять все необходимые меры для избежания возможных столкновений на низкой околоземной орбите (LEO).

В 2020-ом году компания Amazon получила от Федеральной комиссии по вопросам связи предварительное разрешение на создание спутникового созвездия Project Kuiper с возможностью работы в Ka-диапазоне при условии получения от регуляторных органов положительного решения касательно обновленного плана борьбы с орбитальным мусором.

Подобно Starlink от компании SpaceX, сеть Project Kuiper от Amazon создаётся для предоставления при помощи низкоорбитальных спутников доступа к широкополосному интернету миллионам людей, находящихся в регионах, где отсутствует стабильное интернет-покрытие.

Планируемое спутниковое созвездие Project Kuiper должно быть развёрнуто в трёх орбитальных плоскостях – на высоте 590, 610 и 630 километров над Землёй.

В разрешении также переутверждены крайние сроки, в которые компания Amazon должна развернуть своё созвездие – 50% спутников сети Kuiper должны быть размещены в космосе до 30-го июля 2026-го года. Запуск же остальных спутников должен состояться до 20-го июля 2029-го года.

В FCC решили, что к середине 2026-го года компания Amazon должна будет иметь в космосе 1 600 спутников. В противном случае регуляторное решение будет пересмотрено и может быть отменено.

Спутники для сети Project Kuiper разрабатываются на заводе в Редмонде, штат Вашингтон. В это время компания Amazon готовит производственное предприятие в соседнем Киркленде для создания тысяч спутников.

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Первые тестовые аппараты должны быть отправлены на низкую околоземную орбиту уже в течение нескольких месяцев в составе полезного груза первой ракеты Vulcan-Centaur от United Launch Alliance.

В компании Amazon говорят, что планируют потратить на реализацию плана по созданию сети Project Kuiper не менее 10 миллиардов долларов.