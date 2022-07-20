Компания Meta (meta.is), которая больше 12 лет специализируется на создании интерактивных арт-инсталляций, объявила, что подаст в суд на корпорацию Meta за нарушение прав на свою торговую марку.

Владельцы стартапа утверждают, что смена компанией Facebook своего названия на Meta в октябре 2021 года, негативно повлияла на их бизнес. Некоторые потребители ошибочно ассоциировали услуги meta.is с деятельностью Meta и Facebook, которая «сопряжена с токсичностью».

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«28 октября 2021 года Facebook присвоил себе наш торговый знак и название Meta, в создание которых мы на протяжении 12 лет вложили кровь, пот и слёзы. Сегодня, после восьми месяцев безуспешных попыток мирно договориться с Facebook, у нас не остаётся другого выбора, кроме как подать на них в суд», — заявили в компании.

Meta владеет торговым знаком на своё название, однако, как отмечает The Verge, компании, вероятно, предстоит нелёгкая борьба в суде, поскольку Facebook сразу после смены названия подал заявки на множество марок, в том числе отдельные бренды для соцсетей и мессенджеров.

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