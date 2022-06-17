Основная лента Facebook после обновления должна будет показывать больше рекомендованного контента от людей и страниц, на которых вы не подписаны.

Meta работает над редизайном основной ленты Facebook, чтобы сделать ее более похожей на TikTok. Об этом говорится в инструкции, которую недавно получили сотрудники компании.

Сейчас соцсеть в первую очередь демонстрирует пользователю посты людей и сообществ, на которые он подписан, а руководители хотят, чтобы они выводили контент независимо от источника, как это уже делает TikTok.

Кроме того, Meta может снова объединить приложения Facebook и Messenger, чтобы имитировать обмен сообщениями TikTok. Facebook также хотят сделать более простым в использовании, убрав некоторые вкладки и уведомления. В сочетании с продвижением Reels такие планы показывают, насколько серьезно Meta обеспокоена популяризацией TikTok. Руководство компании надеется, что новые функции, которые уже понравились людям на другой платформе, освежит Facebook и привлечет новых пользователей.

Ранее стало известно, что в приложении Facebook для iOS появился украинский язык.