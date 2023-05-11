Инженер Vodafone получил 10 лет тюрьмы за передачу важной информации россиянам

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Инженер мобильного оператора Vodafone был признан виновным в передаче важной информации российской стороне. Как выяснилось, мужчина сообщал о перемещении украинской военной техники, расположении воинских частей и последствиях ракетных обстрелов. По данным «Днепровской панорамы», инженер был арестован после обнаружения переписки с представителем военного подразделения РФ в мессенджерах Viber и Telegram.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина написал сообщение в Telegram-боте «Милиция ЛНР/ДНР» в феврале 2022 года, предложив свои услуги врагу по предоставлению информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины. И уже через несколько дней он связался в Viber с представителем военного подразделения РФ, являющимся сотрудником ГРУ Генштаба России, и предложил свои услуги по сбору и распространению информации.

В дальнейшем, 30 марта 2022 года, мужчина отправил снимки места нахождения построек воинской части Национальной гвардии и Центрального территориального управления Нацгвардии с указанием «Вся военная связь находится здесь».

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3 апреля 2022 года, находясь на вокзале железнодорожной станции «Павлоград-1» в Днепропетровской области, мужчина снимал на мобильный телефон место ракетного удара, нанесенного 2 апреля 2022 года. В тот же день из собственного автомобиля на Донецком Шоссе в Днепре предатель снимал колонну военной техники, стоявшую на обочине, и отправил видео россиянам.

Суд установил вину инженера Vodafone в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 114-2 (Несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины), и приговорил его к 10 годам лишения свободы.

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