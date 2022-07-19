Новый способ предусматривает дополнительную плату за использование доступа на устройстве вне домашнего адреса.

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С 22 августа 2022 года в Аргентине, Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и Доминиканской республике будут тестировать возможность добавить еще один адрес для просмотра Netflix за дополнительную плату.

В Аргентине плата будет составлять $1,7 в месяц и $2,99 в остальных странах.

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При входе с другого адреса в Netflix можно будет увидеть предложение добавить еще один адрес. После предупреждения смотреть Netflix по разным адресам можно будет только в течение двух недель. Затем просмотр будет заблокирован.

Как заявляют в Netflix, совместное использование аккаунта «подрывает долгосрочную способность инвестировать в улучшение сервиса». Платформа отслеживает изменение локации через IP-адрес, идентификаторы устройств и активность аккаунта.

Ранее мы сообщали, что Netflix подключила Microsoft к созданию новой подписки с рекламой.