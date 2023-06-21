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Стриминговый гигант Netflix переносит свой контент «с экрана на стол», открывая новый поп-ап ресторан в Лос-Анджелесе.

Стриминговый сервис Netflix объявил об открытии в Лос-Анджелесе поп-ап ресторана Netflix Bites. В нём будут работать шеф-повара, знакомые зрителям по некоторым известным кулинарным программам платформы.

В Netflix Bites будут представлены блюда шеф-поваров, участвующих в шоу, доступных на стриминговой платформе, в частности «Стол шеф-повара», «Железный шеф-повар», «Это торт?» и «Мастера напитков».

Среди шеф-поваров, которые примут участие в проекте, присутствуют мишленовские шеф-повара Доминк Крэнн и Кертис Стоун. Мастер фьюжн с Востока и Запада Мин Цай и пекарь Надежда Хусейн также вошли в список шеф-поваров, которые будут работать в поп-ап ресторане.

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Поп-ап ресторан начнёт работу в отеле Short Stories в Лос-Анджелесе 30 июня. Он будет открыт для посетителей, желающих отведать обед или ужин, с 17:00 до 22:00 ежедневно. Также он будет ждать желающих отведать завтрак с 10:00 до 14:00 по выходным. Его девизом будет фраза: «Смотреть хорошо. Кушать лучше».

Вице-президент по потребительским продуктам компании Netflix Джош Саймон сказал: «От эпизода к основному блюду – с Netflix Bites мы создаем личный опыт, где поклонники кулинарных программ смогут погрузиться в свои любимые шоу. Мы рады возможности работать вместе с этими невероятными шеф-поварами, которые претворят данный проект в жизнь и продемонстрируют некоторые из своих вкусных меню».

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