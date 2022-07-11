Пространственное аудио Netflix

В компании Netflix заявили, что платформа включила функцию пространственного аудио (Spatial Audio) для всех без исключения пользователей, а не только для тех, кто использует совместимые устройства производства Apple. Это стало возможным благодаря специальной партнёрской программе, которая предусматривает использование технологии Sennheiser AMBEO, позволяющей функции пространственного аудио работать независимо от типа используемого устройства или колонок.

Нововведение означает, что отныне каждый посетитель платформы сможет наслаждаться позиционным 3D-аудио вне зависимости от того, использует ли он iPhone 13, Apple TV или же недорогую USB-приставку, подключенную к обычному телевизору. При этом не требуется никаких дополнительных колонок. Если при создании контента была предусмотрена опция пространственного аудио – она будет работать.

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В компании Netflix указывают на то, что пользователи могут искать в библиотеке платформы соответствующий контент, в котором присутствует данная опция. При этом пользователям не придётся для этого подписываться на какой-то определённый тарифный план – опция пространственного аудио доступна всем подписчикам. Можно также предположить, что со временем данная опция будет доступна также в рекламной модели доступа к платформе.

Функция пространственного аудио от Netflix позволяет перенести иммерсивный звук, знакомый нам по кинотеатрам, на любую стереосистему, дав возможность наслаждаться замыслом творцов контента вне зависимости от того, какое именно устройство вы используете для подключения к Netflix. Опция пространственного аудио появилась в каталоге платформы, начиная уже с 8 июля.

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Технология пространственного аудио, разработанная компанией Apple, предусматривает использование специальных встроенных колонок либо пары наушников – таких, например, как широко известные AirPods. Технология Sennheiser AMBEO устраняет эти ограничения, давая людям возможность наслаждаться пространственным аудио там, где они прежде не могли этого делать.

Те, кто желает получить больше информации о пространственном аудио от Netflix, могут прочитать специальную страницу поддержки. А если вы хотите услышать его собственными ушами, то, вероятно, вам следует начать с чего-то действительно мощного и громкого – хорошим вариантом для старта может стать научно-фантастический сериал «Очень странные дела».

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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