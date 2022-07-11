В компании Netflix заявили, что платформа включила функцию пространственного аудио (Spatial Audio) для всех без исключения пользователей, а не только для тех, кто использует совместимые устройства производства Apple. Это стало возможным благодаря специальной партнёрской программе, которая предусматривает использование технологии Sennheiser AMBEO, позволяющей функции пространственного аудио работать независимо от типа используемого устройства или колонок.

Нововведение означает, что отныне каждый посетитель платформы сможет наслаждаться позиционным 3D-аудио вне зависимости от того, использует ли он iPhone 13, Apple TV или же недорогую USB-приставку, подключенную к обычному телевизору. При этом не требуется никаких дополнительных колонок. Если при создании контента была предусмотрена опция пространственного аудио – она будет работать.

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В компании Netflix указывают на то, что пользователи могут искать в библиотеке платформы соответствующий контент, в котором присутствует данная опция. При этом пользователям не придётся для этого подписываться на какой-то определённый тарифный план – опция пространственного аудио доступна всем подписчикам. Можно также предположить, что со временем данная опция будет доступна также в рекламной модели доступа к платформе.

Функция пространственного аудио от Netflix позволяет перенести иммерсивный звук, знакомый нам по кинотеатрам, на любую стереосистему, дав возможность наслаждаться замыслом творцов контента вне зависимости от того, какое именно устройство вы используете для подключения к Netflix. Опция пространственного аудио появилась в каталоге платформы, начиная уже с 8 июля.

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Технология пространственного аудио, разработанная компанией Apple, предусматривает использование специальных встроенных колонок либо пары наушников – таких, например, как широко известные AirPods. Технология Sennheiser AMBEO устраняет эти ограничения, давая людям возможность наслаждаться пространственным аудио там, где они прежде не могли этого делать.

Те, кто желает получить больше информации о пространственном аудио от Netflix, могут прочитать специальную страницу поддержки. А если вы хотите услышать его собственными ушами, то, вероятно, вам следует начать с чего-то действительно мощного и громкого – хорошим вариантом для старта может стать научно-фантастический сериал «Очень странные дела».