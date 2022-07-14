Microsoft стала технологическим и торговым партнером Netflix и поможет сервису реализовать первое предложение по внедрению подписки с поддержкой рекламы.

В Microsoft утверждают, что рекламодатели получат доступ к зрителям с «премиальными телевизорами» и обеспечат им более «комфортную, чем на телевидении» рекламу.

По словам исполнительного директора Netflix Грега Питерса, Microsoft также гарантирует гибкость для инноваций в течении времени как в сфере технологий, так и в продажах, а также надежную защиту конфиденциальности пользователей.

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Информация о создании более дешевой подписки с рекламой на сервисе появилась в апреле 2022 года. Ранее на протяжении многих лет Netflix публично заявлял, что на платформе ее никогда не будет. Однако сейчас сервис столкнулся с финансовыми проблемами — потерей 200 тысяч подписчиков в первом квартале 2022 года впервые за десятилетие и ожидает, что в ближайшие месяцы потеряет еще два миллиона.

Ранее мы сообщали, что Netflix добавил пространственное аудио для всех устройств.