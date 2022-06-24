Представитель SpaceX прибыл в Грузию, чтобы изучить интересующие их ниши на местном рынке.

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«Я думаю, что этот факт является очень важным событием для страны и сектора телекоммуникаций. После внедрения Starlink в Грузии будет доступен спутниковый интернет, и это откроет окно возможностей для будущего развития инновационного рынка цифровых услуг», — отметила член Национальной комиссии по коммуникациям Екатерина Имедадзе после встречи с представителем SpaceX.

В комиссии отмечают, что запуск Starlink «особенно важен» для горных регионов Грузии и отдаленных населенных пунктов, где нет широкополосного доступа в интернет.

Ранее стало известно, что в Украине появилось представительство компании SpaceX. Starlink Ukraine уже внесена в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг, а также получила лицензию оператора.

Также мы сообщали, что спутниковый интернет Starlink теперь доступен на всех континентах.