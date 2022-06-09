9 июня компания Starlink Ukraine была внесена в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг.

Таким образом у компании теперь есть лицензия оператора и вскоре представительство компании SpaceX приступит к работе в Украине.

Напомним, что в самом начале войны компания Илона Маска оказала поддержку Украине в предоставлении терминалов для спутникового интернета. На сегодняшний день более 15 тысяч станций помогают ВСУ быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телеком-объектов, здравоохранительных учреждений и др.