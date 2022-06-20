Это был 13-й полет ракеты-носителя первой ступени Falcon 9, поддерживающей эту миссию, которая ранее запускала GPS III-3, Turksat 5A, Transporter-2, а теперь уже 10 миссий Starlink.

В пятницу, 17 июня, в 12:09 по восточному времени SpaceX запустила 53 спутника Starlink со стартового комплекса 39A (LC-39A) в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Примерно через 15,5 минуты запуска спутники отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 340 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой около 540 км.

В то же время многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, примерно через 8,5 минуты после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане — примерно в 650 км от космодрома.