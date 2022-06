Спутниковый интернет от SpaceX начал работать в Африке — таким образом Starlink теперь лицензирована на всех семи континентах.

В официальном Twitter-аккаунте SpaceX сообщили, что регуляторные органы первых двух странах Африки одобрили Starlink. По уточнению Илона Маска этими странами являются Нигерия и Мозамбик.

First two countries in Africa with Starlink regulatory approval; Starlink is now licensed on all seven continents! https://t.co/0dpjoek54i

— SpaceX (@SpaceX) May 27, 2022