SpaceX Starlink

Спутниковый интернет от SpaceX начал работать в Африке — таким образом Starlink теперь лицензирована на всех семи континентах.

В официальном Twitter-аккаунте SpaceX сообщили, что регуляторные органы первых двух странах Африки одобрили Starlink. По уточнению Илона Маска этими странами являются Нигерия и Мозамбик.

«Starlink теперь лицензирована на всех семи континентах», — подытожили в SpaceX.

Ранее мы сообщали, что Илон Маск рассказал какими будут спутники Starlink нового поколения. 

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Редакция Mediasat

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