Президент Молдовы Майя Санду подписала закон об информационной безопасности, запрещающий новостной и аналитический контент из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении. Об этом сообщила глава Совета по телевидению и радио республики Лилиана Вицу.

Россия подписала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении в 2006 году, но не ратифицировала ее, а значит контент из РФ попадает под действие закона. Российские политические и военные новости в Молдове с начала войны в Украине запрещены решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям. С принятием закона этот запрет будет продлен бессрочно.

Закон должен вступить в силу уже на этой неделе, после чего за распространение дезинформации и вводящего в заблуждение контента будут действовать штрафы от 40 до 100 тысяч леев (от 2 до 5 тысяч евро), а также возможное приостановление лицензии на вещание сроком до 7 дней.

Ретрансляцией российского контента в Молдове занимались каналы Primul in Moldova («Первый» в Молдове), НТВ-Молдова, РТР-Молдова. Они, по данным соцопросов, входили в первую десятку зрительских предпочтений.

Ранее также в Латвии запретили все российские телеканалы.