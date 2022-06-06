Решение о запрете всех российских телеканалов принял Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP), сообщает Delfi.

Решение вступает в силу 9 июня и будет действовать до того времени, когда Россия прекратит агрессию против Украины и отдаст оккупированный Крым.

Под запрет попали каналы E TV, «Иллюзион+», «Кино24», «Мир ТВ», «Охота и рыбалка», «Перец», «Русский Иллюзион» и другие.

NEPLP запретила трансляцию российских каналов, в том числе развлекательных, еще в марте, но компания Global Media, занимающаяся ретрансляцией этих телеканалов в Латвии, пыталась обжаловать это решение в суде.

26 мая Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об электронных СМИ, которые дают NEPLP право блокировать иностранные программы, если они производятся в странах, угрожающих суверенитету других стран.