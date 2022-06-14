Приложение Facebook для ОС iOS получило украинский язык, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Если язык смартфона — украинский, то приложение Facebook должно перейти автоматически на него через некоторое время.

Также всем пользователям Instagram на территории Украины скоро будет доступна функция Reels, позволяющая записывать видео длиной 15 секунд с музыкой и видеоэффектами.

«Благодарю Meta за мощную поддержку всех наших инициатив и украинизации. Мы продолжаем работать над тем, чтобы как можно больше приложений имели в настройках украинский язык и полноценно работали на территории нашей страны», — отметил Федоров.