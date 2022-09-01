Четверг, 1 сентября, 2022

«єДопомога» от мошенников: как украинцам не попасться на фейковые выплаты

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В Facebook выросло количество мошеннических страниц, которые предлагают фейковою материальную помощь. 

Содержание объявлений на таких страницах обычно касается тематики денежных компенсаций, платформы «єДопомога», финансовой помощи от различных организаций и партнеров (ООН, ЕС, Общества Красного Креста и других).

В объявлениях предлагается перейти по ссылке, ведущей на фишинговую страницу так называемого «Единого Компенсационного Центра Возвращения Невыплаченных Денежных Средств». Перед «получением выплаты» украинцев просят предоставить персональную информацию и осуществить дополнительный платеж. В результате данные платежной карты будут скомпрометированы.

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Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA составила список страниц в Facebook, которые были замечены в мошенничестве:

hXXps://www.facebook[.]com/people/News-for-people/100081961447678/
hXXps://www.facebook[.]com/ЄДoпoмoгa-107571865413656/
hXXps://www.facebook[.]com/people/Фонд-Допомоги/100083883771031/
hXXps://www.facebook[.]com/people/Фонд-Допомоги/100083117652085/
hXXps://www.facebook[.]com/News-Info-UA-107681682060482/
hXXps://www.facebook[.]com/Термінові-Новини-України-24-102528442546873/
hXXps://www.facebook[.]com/Допомога-українцям-104110342431366/
hXXps://www.facebook[.]com/people/Фонд-соціально-підтримки-громадян/100082904180219/
hXXps://www.facebook[.]com/people/Новини-247/100084930128994/
hXXps://www.facebook[.]com/UA-MEDIA-1330918720341094/

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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