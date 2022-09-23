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Заигрался в метавселенную: Марк Цукерберг потерял 70 миллиардов долларов

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В течение только 2022 года личный капитал основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшился на колоссальную сумму – 71 миллиард долларов, что является наибольшей потерей состояния среди всех миллиардеров, чье финансовое состояние отслеживает Bloomberg. Мощное падение Цукерберга объясняется только рыночными факторами и заставляет нас снова вспомнить превращение его компании в метавселенную.

В прошлом году, на фоне тщательной проверки жалоб информаторов в Facebook, генеральный директор компании Цукерберг объявил о решении сосредоточиться на создании следующего крупного проекта в интернете – метавселенной. Это объявление сопровождалось большим ребрендингом компании на Meta и повлекло за собой всплеск интереса к метавселенной.

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С начала 2022 года на фондовых рынках наблюдалась определенная нестабильность из-за опасений приближающейся рецессии. У конкурентов Meta в мире технологий тоже не все так хорошо. Цена акций Apple, мирового лидера в разрезе оценки компаний, уменьшилась на 14 процентов, цена акций Amazon упала на 26 процентов, а стоимость материнской компании Google – Alphabet – снизилась на 29 процентов.

Тем не менее Meta выделяется среди прочих, поскольку она потеряла 57 процентов своей стоимости. Цукерберг владеет 350 миллионами акций Meta, и поскольку большая часть его состояния связана с акциями этой компании, основатель и генеральный директор также ощутил значительное падение своего личного состояния.

Два года назад состояние Цукерберга составляло 106 миллиардов долларов, а когда в сентябре прошлого года цена акций Facebook поднялась до исторического максимума в 382 доллара за единицу, размер личного состояния основателя компании увеличился до 142 миллиардов долларов, – говорится в отчете Bloomberg.

За прошлый год Цукерберг потерял 14 позиций в списке миллиардеров Bloomberg и сейчас находится на 20 месте, на которое он не опускался с 2014 года. Эксперты Bloomberg считают, что это несчастье в значительной степени связано с проектами компании в сфере виртуальной реальности, без которых падение, вероятно, осталось бы соразмерно с падением акций Alphabet.

Эксперты считают, что отделение таких проектов как WhatsApp и Instagram, приобретенных компанией в свое время, может помочь Meta в долгосрочной перспективе. Другие считают, что это связано с лидерством в Meta, которое требует перезагрузки или полного пересмотра. В противном случае – компания обречена на крушение.

Ранее мы сообщали, что Facebook впервые в истории зафиксировал падение доходов.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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