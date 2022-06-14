В Беларуси не будут транслировать матчи Лиги Наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил «Белтелерадиокомпанию» из списка официальных вещателей Лиги Наций.

Ранее матчи Лиги Наций показывал телеканал «Беларусь 5», входящий в состав «Белтелерадиокомпании».

Расторжение контракта на трансляцию матчей связано с тем, что Швейцария, где находится офис УЕФА, присоединилась к международным санкциям против Беларуси.

Ранее мы сообщали, что английская Премьер-лига приостановила соглашение с российским «Матч ТВ» из-за войны в Украине.

Источник: Зеркало