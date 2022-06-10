Из-за вторжения России в Украину английская футбольная Премьер-лига приостановит контракт с «Матч ТВ».

В четверг, 9 июня, руководство английской Премьер-лиги на ежегодном общем собрании клубов объявило о решении приостановить контракт с российским телевизионным вещателем «Матч ТВ»

Согласно информации BBC, речь идёт именно о приостановке шестилетнего соглашения на € 50 млн, а не о полном расторжении контракта.

Российский холдинг приобрёл права на показ матчей английской Премьер-лиги в июле прошлого года. В марте английская Премьер-лига объявила о прекращении трансляции матчей в России, приостановив контракт с сервисом Okko — он владел правами на показ АПЛ на территории РФ с 2019 года.