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Где смотреть матчи сборной Украины в Лиге наций

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Ближайшие матчи национальной сборной Украины по футболу в Лиге наций покажут четыре телеканала.

Где смотреть на телевидении

В сентябре национальная сборная Украины проведёт три поединка розыгрыша Лиги наций УЕФА-2022/2023:

  1. Шотландия – Украина (21 сентября).
  2. Армения – Украина (24 сентября).
  3. Украина – Шотландия (27 сентября).

Матчи сборной Украины в Лиге наций: сентябрь 2022

По информации Украинской ассоциации футбола, трансляция этих матчей состоится в рамках информационного марафона «Єдині новини» на таких общенациональных телеканалах:

  • ICTV;
  • «Інтер»;
  • 1+1;
  • «Суспільне».

ВАЖНО: Трансляция матчей на выше указанных каналах будет доступна в сетях кабельных операторов, на ОТТ-платформах и в сети цифрового эфирного телевидения Т2. Зрители, принимающие сигнал этих каналов с помощью спутникового телевидения, не смогут посмотреть поединки с участием сборной Украины.

Где смотреть в интернете

Все три матча сборной Украины по футболу будут доступны для просмотра на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Отметим, что на этом канале также доступны репортажи о сборах и тренировках нашей национальной команды.

ВАЖНО: Просмотр игр на вышеуказанных каналах и платформах возможен только на территории Украины. Это обусловлено требованиями УЕФА по соблюдению телевизионных прав.

Где смотреть другие матчи Лиги наций

Матчи Лиги наций 2022/2023 с участием других сборных будут доступны подписчикам медиасервиса MEGOGO.

22 сентября:

  • Бельгия – Уэльс.
  • Хорватия – Дания.
  • Франция – Австрия.
  • Польша – Нидерланды.

23 сентября:

  • Германия – Венгрия.
  • Италия – Англия.
  • Финляндия – Румыния.
  • Грузия – Северная Македония.

24 сентября:

  • Испания – Швейцария.
  • Шотландия – Ирландия.
  • Сербия – Швеция.
  • Словения – Норвегия.

25 сентября:

  • Австрия – Хорватия.
  • Дания – Франция.
  • Бельгия – Нидерланды.
  • Вельс – Польша.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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