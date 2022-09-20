Где смотреть матчи сборной Украины в Лиге наций

Ближайшие матчи национальной сборной Украины по футболу в Лиге наций покажут четыре телеканала.
Где смотреть на телевидении
В сентябре национальная сборная Украины проведёт три поединка розыгрыша Лиги наций УЕФА-2022/2023:
- Шотландия – Украина (21 сентября).
- Армения – Украина (24 сентября).
- Украина – Шотландия (27 сентября).
По информации Украинской ассоциации футбола, трансляция этих матчей состоится в рамках информационного марафона «Єдині новини» на таких общенациональных телеканалах:
- ICTV;
- «Інтер»;
- 1+1;
- «Суспільне».
ВАЖНО: Трансляция матчей на выше указанных каналах будет доступна в сетях кабельных операторов, на ОТТ-платформах и в сети цифрового эфирного телевидения Т2. Зрители, принимающие сигнал этих каналов с помощью спутникового телевидения, не смогут посмотреть поединки с участием сборной Украины.
Где смотреть в интернете
Все три матча сборной Украины по футболу будут доступны для просмотра на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.
Отметим, что на этом канале также доступны репортажи о сборах и тренировках нашей национальной команды.
ВАЖНО: Просмотр игр на вышеуказанных каналах и платформах возможен только на территории Украины. Это обусловлено требованиями УЕФА по соблюдению телевизионных прав.
Где смотреть другие матчи Лиги наций
Матчи Лиги наций 2022/2023 с участием других сборных будут доступны подписчикам медиасервиса MEGOGO.
22 сентября:
- Бельгия – Уэльс.
- Хорватия – Дания.
- Франция – Австрия.
- Польша – Нидерланды.
23 сентября:
- Германия – Венгрия.
- Италия – Англия.
- Финляндия – Румыния.
- Грузия – Северная Македония.
24 сентября:
- Испания – Швейцария.
- Шотландия – Ирландия.
- Сербия – Швеция.
- Словения – Норвегия.
25 сентября:
- Австрия – Хорватия.
- Дания – Франция.
- Бельгия – Нидерланды.
- Вельс – Польша.