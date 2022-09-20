Где смотреть матчи сборной Украины в Лиге наций

Ближайшие матчи национальной сборной Украины по футболу в Лиге наций покажут четыре телеканала.

Где смотреть на телевидении

В сентябре национальная сборная Украины проведёт три поединка розыгрыша Лиги наций УЕФА-2022/2023:

Шотландия – Украина (21 сентября). Армения – Украина (24 сентября). Украина – Шотландия (27 сентября).

По информации Украинской ассоциации футбола, трансляция этих матчей состоится в рамках информационного марафона «Єдині новини» на таких общенациональных телеканалах:

ICTV;

«Інтер»;

1+1;

«Суспільне».

ВАЖНО: Трансляция матчей на выше указанных каналах будет доступна в сетях кабельных операторов, на ОТТ-платформах и в сети цифрового эфирного телевидения Т2. Зрители, принимающие сигнал этих каналов с помощью спутникового телевидения, не смогут посмотреть поединки с участием сборной Украины.

Где смотреть в интернете

Все три матча сборной Украины по футболу будут доступны для просмотра на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Отметим, что на этом канале также доступны репортажи о сборах и тренировках нашей национальной команды.

ВАЖНО: Просмотр игр на вышеуказанных каналах и платформах возможен только на территории Украины. Это обусловлено требованиями УЕФА по соблюдению телевизионных прав.

Где смотреть другие матчи Лиги наций

Матчи Лиги наций 2022/2023 с участием других сборных будут доступны подписчикам медиасервиса MEGOGO.

22 сентября:

Бельгия – Уэльс.

Хорватия – Дания.

Франция – Австрия.

Польша – Нидерланды.

23 сентября:

Германия – Венгрия.

Италия – Англия.

Финляндия – Румыния.

Грузия – Северная Македония.

24 сентября:

Испания – Швейцария.

Шотландия – Ирландия.

Сербия – Швеция.

Словения – Норвегия.

25 сентября: