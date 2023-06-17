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Хорватия – Испания: где смотреть финал Лиги Наций УЕФА?

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Уже в это воскресенье, 18 июня, состоится финальный матч Лиги Наций 2022/23, который определит победителя нынешнего года. Поединок Хорватия – Испания будет эксклюзивно транслироваться на медиасервисе MEGOGO, а именно на интерактивном канале «MEGOGO Футбол Первый» и в разделе «Спорт».

Начало игры между сборными Хорватии и Испании запланировано на 21:45, а предматчевая студия на MEGOGO начнется в 20:35.

Ведущими студии будут Александра Кучеренко и Артем Панченко. К ним присоединятся гости-эксперты: легендарный защитник «Динамо» и сборной Украины, а ныне тренер Александр Головко, а также фанат футбола, артист и шоумен Александр «Фоззи» Сидоренко.

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Поединок будут комментировать Вадим Скичко и Вадим Шевякин. Они подарят зрителям непревзойденные эмоции и профессиональный анализ событий, которые будут происходить на поле.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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