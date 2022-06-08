В эфире радио некоторое время транслировались украинские и антивоенные песни.

В частности, российские слушатели смогли насладиться звучанием гимна Украины и гимна сечевых стрельцов.

О кибератаке сообщили в официальном Telegram-канале радио: «Радиостанция подверглась хакерской атаке. Слушайте наш эфир в радиоприемниках на частоте 93,6 FM и в Youtube.»

Также в сообщении обещали в скором времени наладить вещание в интернете, однако по состоянию на 14:30 8 июня эфир не был доступен.

Ранее мы сообщали, что Бердянск подключили к трем российским радиостанциям.