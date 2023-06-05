В Крыму хакеры взломали российские телеканалы

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Во временно оккупированном Крыму, в том числе и в Севастополе, хакеры взломали трансляцию нескольких телеканалов. В их эфире запустили ролик о Вооруженных Силах Украины (ВСУ).

4 июня в сети распространились видеозаписи, на которых видны телевизоры крымчан, демонстрирующие эфир нескольких каналов с трансляцией намека на украинское контрнаступление. Телеграмм-каналы сообщают, что взлому подверглись каналы «Россия» и «Пятница», а вместо них началась трансляция ролика, который недавно в сети опубликовала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По данным телеграмм-канала Телеком-кружок, хакерской атаки подверглись именно телеканалы в сети «Ростелеком».

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Ранее сообщалось, что 28 февраля неизвестные хакеры взломали серверы теле- и радиоканалов в нескольких регионах России.