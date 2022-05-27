По информации Запорожской ОВА, в оккупированном Бердянске сейчас вещают три российские радиостанции.

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«Крымские инженеры подключили Бердянск к трем российским радиостанциям. Кроме того, в эфире радио «Крым» каждый час рассказывают новости оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, которые пропагандисты называют «освобожденными»», — говорится в сообщении ОВА.

Ранее мы писали, что оккупанты переименовали радио «Азовская волна» в Бердянске и распространяют через него пропаганду. Также в городе был захвачен кинотеатр Filmax — сотрудников выгнали и сменили замки.