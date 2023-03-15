Хьюстон, у нас проблема: хакеры похитили у SpaceX тысячи чертежей и требуют с Маска выкуп

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Компания SpaceX оказалась в ситуации, когда ей, возможно, придётся выплатить огромную сумму наличными группе разработчиков программ-вымогателей после того, как у неё было якобы похищено тысячи схем разработанных продуктов.

Группа LockBit дала Илону Маску время до 20 марта 2023 года, чтобы он заплатил выкуп, избежав тем самым продажи 3 000 чертежей SpaceX лицам или компаниям, которые предложат за них наиболее высокую цену.

Угроза была размещена на домашней странице Lockbit в сети Darkweb и опубликована в Twitter аналитиком по кибербезопасности и исследователем вопросов безопасности Домиником Альвиери. По словам членов группы Lockbit, они смогли похитить чертежи у Maximum Industries, известного поставщика комплектующих для SpaceX.

«Я бы сказал, что нам бы повезло, если бы подрядчики SpaceX были более сговорчивыми. Но я думаю, что этот материал очень быстро найдёт своего покупателя», – говорится в сообщении.

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Группа утверждает, что располагает «около 3 000 чертежами, сертифицированными инженерами компании SpaceX» – утверждение, которое почти невозможно проверить, если вы не являетесь представителем SpaceX и Maximum Industries.

В группе предупреждают, что в случае, если Илон Маск и компания SpaceX не оплатят выкуп, они запустят «аукцион», чтобы найти самую высокую ставку за планы.

В компании SpaceX и Maximum Industries не комментируют вероятную утечку информации. Но это и не удивительно, учитывая конфиденциальный характер чертежей SpaceX. Компания тесно сотрудничает с NASA и запустила несколько секретных модулей по заказу правительства США.