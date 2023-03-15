UARU

UARU

Хьюстон, у нас проблема: хакеры похитили у SpaceX тысячи чертежей и требуют с Маска выкуп

Новости
- Реклама -

Компания SpaceX оказалась в ситуации, когда ей, возможно, придётся выплатить огромную сумму наличными группе разработчиков программ-вымогателей после того, как у неё было якобы похищено тысячи схем разработанных продуктов. 

Группа LockBit дала Илону Маску время до 20 марта 2023 года, чтобы он заплатил выкуп, избежав тем самым продажи 3 000 чертежей SpaceX лицам или компаниям, которые предложат за них наиболее высокую цену.

Угроза была размещена на домашней странице Lockbit в сети Darkweb и опубликована в Twitter аналитиком по кибербезопасности и исследователем вопросов безопасности Домиником Альвиери. По словам членов группы Lockbit, они смогли похитить чертежи у Maximum Industries, известного поставщика комплектующих для SpaceX.

«Я бы сказал, что нам бы повезло, если бы подрядчики SpaceX были более сговорчивыми. Но я думаю, что этот материал очень быстро найдёт своего покупателя», – говорится в сообщении. 

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

spacex lockbit

Группа утверждает, что располагает «около 3 000 чертежами, сертифицированными инженерами компании SpaceX» – утверждение, которое почти невозможно проверить, если вы не являетесь представителем SpaceX и Maximum Industries.

В группе предупреждают, что в случае, если Илон Маск и компания SpaceX не оплатят выкуп, они запустят «аукцион», чтобы найти самую высокую ставку за планы.

В компании SpaceX и Maximum Industries не комментируют вероятную утечку информации. Но это и не удивительно, учитывая конфиденциальный характер чертежей SpaceX. Компания тесно сотрудничает с NASA и запустила несколько секретных модулей по заказу правительства США.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

В России пожаловались на постоянные атаки на спутники связи

Атаки происходят с «сопредельной территории», а для защиты космических аппаратов уже разрабатывается специальный программно-аппаратный комплекс.
Новости

В США производители электромобилей отказываются от AM радио: сотрудники чрезвычайных служб бьют тревогу

В США сотрудники служб быстрого реагирования встревожены из-за возможности исчезновения AM радио из салонов электромобилей.
Новости

Amazon показала спутниковые терминалы Project Kuiper: вот как они выглядят

В Amazon поделились первыми намёками касательно тарелок (клиентских терминалов) для систем подключения к спутниковому Интернету Project Kuiper.
Новости

В Украине возобновились консультации касательно создания УПЛ ТВ

УПЛ ТВ предоставит возможность зрителям получать качественные и надежные трансляции матчей, а также сделает украинский футбол доступнее.
Новости

Широкополосный Интернет: где самый дешевый и где самый дорогой?

Стоимость широкополосного Интернета: Украина покинула ТОП 5 стран с доступными в мире тарифами фиксированного интернета...
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить