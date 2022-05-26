Компания передавала номера телефонов и адреса электронной почты третьим лицам для таргетированной рекламы, пишет The Verge.

Что произошло

По данным судебного дела, сервис сливал данные пользователей с 2013 по 2019 год.

В иске от властей США утверждается, что Twitter искажал свою политику конфиденциальности — компания призывала пользователей привязать номер телефона или адрес электронной почты к своим аккаунтам, чтобы обеспечить дополнительные меры безопасности. Однако на самом деле соцсеть использовала эту информацию для таргетированной рекламы. В 2019 году компания извинилась за такую ​​практику.

Какое наказание грозит

Twitter обязана заплатить штраф в размере 150 миллионов долларов. Также соцсеть должна будет провести аудит своей программы конфиденциальности данных.

В 2019 году за аналогичное нарушение досталось и компании Facebook — тогда корпорацию Марка Цукерберга оштрафовали на $5 млрд.

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